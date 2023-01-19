GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını 2 savcı yürütecek
ABONE OL

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını 2 savcı yürütecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten savcının değiştirilmediği, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği açıklandı.

19.01.2023 - 11:23 |
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını 2 savcı yürütecek

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili bazı haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle, olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir.

Kıdem tazminatında izin parası detayı! Hepsi tek tek belli oldu
İlgili Haber
Kıdem tazminatında izin parası detayı! Hepsi tek tek belli oldu

Halihazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Araba satışında 'yedek anahtar' oyunu! Parçalanmış halde bulundu
İlgili Haber
Araba satışında 'yedek anahtar' oyunu! Parçalanmış halde bulundu

GÜNCEL HABERLER

Otobüs biletlerine zam mı gelecek? Flaş ÖTV ve KDV talebi

Otobüs biletlerine zam mı gelecek? Flaş ÖTV ve KDV talebi

İçişleri Bakanı Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Soylu dev operasyonu duyurdu: 151 kişi gözaltında

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını 2 savcı yürütecek

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını 2 savcı yürütecek