Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler A.A. ve Ç.Z.'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularından sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. A.A. ve Ç.Z., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 15 oldu.