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Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı!

Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

09.06.2022 - 02:04 | | İHA
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı!

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.

Şimşekler Erciyesi aydınlattı, muhteşem fotoğraf ortaya çıktı

Şimşeklerle beraber görülen karlı Erciyes'in muhteşem güzelliği de İhlas Haber Ajansı objektiflerine yansıdı.

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