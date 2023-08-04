Şimdi de 'Cezanızı ödeyin' mesajıyla dolandırıyorlar! Akılalmaz yöntem

Konya'da oturan Ahmet Koçer, cep telefonuna 24 Temmuz'da gelen mesajdaki, 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' yazısını okuyunca şoke oldu. Koçer, hakkında ceza işlemi olmadığı için panikleyip, mesajdaki linki tıkladı. Bu kez karşısına, Antalya 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi yazılı 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan hakkında 18 bin TL ceza bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararı belgesini gördü. Belgede dava tarihi, hakim isimleri, suçun işleniş şekli ve karara ilişkin gerekçelerinin anlatıldığını görünce avukatı Asiye Tuğçe Çakır'ı arayıp, hiç bahis oynamadığını belirterek durumu anlattı. Avukat Çakır'ın, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirttiği Koçer, avukatın uyarısı üzerine mesajı sildi.

'AVUKATIM UYARMASAYDI, BELKİ PARAYA ÖDEYEBİLİRDİM'

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Koçer, hayatında hiç bahis veya benzeri oyunlar oynamamasına rağmen, eğer avukatı uyarmasa paniğe kapılıp, istenilen 18 bin lirayı ödeyebileceğini anlattı. Koçer, yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

''Bana SMS yoluyla bir link geldi. Merak edip linke tıkladığımda karşıma bir mahkeme kararı çıktı. Bu kararı avukatıma gönderdim. Avukatım ise linke tıklamamam gerektiğini söyledi. Merakımdan tıkladığım bu link, önce karşıma bir mahkeme kararı, daha sonra ise otomatik olarak beni ödeme sayfasına yönlendirdi. Daha fazla devamını getirmeden sayfadan çıktım. Avukatım bana tekrar bu tarz olay başıma geldiği takdirde linke tıklamamamı, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde ise linke tıklamamalarını ve bilen bir kişiye danışmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

'GÜYA MAHKEMEDEN ALINMIŞ GEREKÇELİ KARARI SUNUYOR'

Avukat Asiye Tuğçe Çakır, kişilerin haklarında açılan davaların tamamını UYAP Vatandaş Portal'dan görebileceğini ya da avukatlarıyla iletişime geçmenin sağlıklı olduğunu söyleyerek, "Son zamanlarda vatandaşlarımızın başına internet veya telefon üzerinden dolandırıcılık olayı gelmektedir. Müvekkilimizin başına gelen olayda ise kendisine SMS yoluyla bir mesaj geliyor. Mesaja tıkladığınızda sizi bir sisteme yönlendiriyor. Sistem size direkt, güya bir mahkemeden alınmış gerekçeli kararı sunuyor. Bu gerekçeli kararın üzerinde asliye hukuk mahkemesinin kararı yazmasına rağmen iç tarafında bahis oynatma suçundan bir para cezasından bahsediliyor. Bizler bu kararı incelediğimizde asliye hukuk mahkemesinden bu şekilde bir ceza alınamayacağını bildiğimiz için müvekkilimize bunun direkt bir dolandırıcılık sistemi olduğundan bahsettik. Ayrıca müvekkilimize gönderilen bu mahkeme zaptında 5 gün içerisinde karar alınmış olarak gözüküyor. Daha sonra ise sistem sizi otomatik olarak ödemeye yönlendiriyor. Ödeme yerine banka bilgilerinizi yazıp kaç TL ödeme yapacağınızı yazdıktan sonra hesabınızdan o miktarda bir bakiye çekiliyor" diye konuştu.