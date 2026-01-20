GAZETE VATAN ANA SAYFA
Silivri'de otomobil bariyere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

20.01.2026 - 08:23Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki bir araç, önce bir otomobile sonra da bariyerlere saplandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Semizkumlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan Kaan Ö. yönetimindeki 34 DYG 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir başka otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyere saplanan otomobilin sürücüsü Kaan Ö., araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaan Ö.'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda duran trafik, yan yoldan sağlandı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaan Ö.'nün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

