Silivri'de feci kaza! Tekerleği kopan araç kamyona ok gibi saplandı

İstanbul Silivri'de saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Selimpaşa yan yolda feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeyken tekerleği kopan otomobil önce kaldırıma, ardından aynı istikamette ilerleyen jeneratör yüklü kamyona arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Feci kazada otomobil sürücüsü çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyona çarpan otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.