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Silivri'de balık ölümlerine inceleme

SİLİVRİ'de bulunan Boğluca Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin sudan aldığı numunelerin incelemesi sürerken, bölge sakinleri balık ölümlerinin derenin uzun yıllardır temizlenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.

12.06.2022 - 15:58 | | Uğur Samet AVCI- Rojda ALTINTAŞ - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) -
Silivri'de balık ölümlerine inceleme

Marmara Denizi'ne dökülen Silivri'deki Boğluca Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor. Balık ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Balık ölümleri üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetim Daire Başkanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri mühendisleri, çevre mühendisleri ve laboratuvar ekipleri derede inceleme yaptı. Ekipler dereden numuneler aldı. Alınan numuneler Ankara Gölbaşı'nda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi ve Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildi.  Ekipler, suyun PH değerini de ölçtü. Ölçümler sonucunda herhangi bir sıkıntıya rastlanmazken balık ölümlerinin asıl nedeni Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderilen numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak. Öte yandan 1 haftadır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından devam eden ıslah çalışmalarının da balık ölümlerine neden olabileceği tahminler arasında.

"KURBAĞALAR, YILANLAR, BALIKLAR ÖLDÜ"

Şenol Akkaya derenin ölümler olmadan temizlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu gördüğüm hiç hoş değil. Daha önce temizlenmesi gerekirdi. Yazık günah. Balıklar hayvanlara verilen değeri anlatır. Dere daha önce temizlenseydi, hayvanlar ölmeyecekti. Kurbağalar, yılanlar, balıklar öldü" şeklinde konuştu. 

"BALIK ÖLÜMLERİ İÇLER ACISI"

20 yıldır derenin yakınlarında yaşayan İbrahim Mutluer, "Bu durum çok rahatsız ediyor. 3 sene önce bu dere temizleniyordu. Balık ölümleri içler acısı. Şu an durumu görüyorsunuz, anlatmaya lüzum yok. Kokudan dolayı camlarımızı açamıyoruz" diye konuştu.

"HER SENE TEMİZLİK YAPILSA BÖYLE OLMAZ"

İsmail İpek ise "Her sene temizlik yapılsa böyle olmaz. Yılanlar, kaplumbağalar, balıklar vardı. Ekmek kırıntılarını dereye atardık. Deniz suyunun basılacağını söylediler ama o da olmadı" dedi

 

 

 

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