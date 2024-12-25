Sıla bebeğin davasında sanıkların yargılanması başlayacak! Duruşma kapalı yapılacak
Tekirdağ'da, cinsel istismar ve darp nedeniyle kaldırıldığı hastanede 1 ay sonra hayatını kaybeden Sıla Yeniçeri'nin (2) ölümüyle ilgili 5 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, "Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak. Yani sanıklar, müdafiler ve avukatlar dışında salonda bir izleyicinin ve dinleyicinin bulunmaması gerekiyor. Bu anlamıyla yargılamanın bu seyri de bizler için önemli" dedi.
25.12.2024 - 10:56 | | Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-