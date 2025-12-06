Siirt’te pazar günü için sağanak yağış uyarısı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
06.12.2025 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, pazar günü için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, 7 Aralık Pazar günü, ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

