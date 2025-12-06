Siirt’te pazar günü için sağanak yağış uyarısı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, 7 Aralık Pazar günü, ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.