GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Siirt'te feci kaza! Anne ve 5 çocuğu kişi yanarak can verdi
ABONE OL

Siirt'te feci kaza! Anne ve 5 çocuğu kişi yanarak can verdi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti, sürücü olan baba yaralandı.

06.11.2023 - 22:10 | | Bayram AYHAN- Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)
Siirt'te feci kaza! Anne ve 5 çocuğu kişi yanarak can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan yolu, Gözpınar köyü Çay Geçit mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobil alev alarak yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazada, yanan otomobilde yaşamını yitiren 6 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Siirt'te feci kaza! Anne ve 5 çocuğu kişi yanarak can verdi

    Siirt'te feci kaza! Anne ve 5 çocuğu kişi yanarak can verdi

    Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

    Bakan Fidan'dan peş peşe kritik görüşmeler

    Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili flaş gelişme! 27 şirkete kayyum atanacak

    Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili flaş gelişme! 27 şirkete kayyum atanacak