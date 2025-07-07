Siirtli çiftçiler ağaçlarını yeşil altına çevirmek için kolları sıvadı: Bu kritik aşılama süreci bölgeyi zenginleştiriyor!

Siirt'te çiftçiler, ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürmek için yoğun mesai harcıyor. Fıstığın başlıca üretim merkezlerinden Siirt'te, ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürmek için yoğun mesai harcayan çiftçiler, bu dönemde yaptıkları aşılama işlemi sayesinde ağaçları birkaç yıl içinde verimli fıstık ağaçlarına dönüştürüyor.

Fıstıkta aşılamanın büyük bir öneme sahip olduğunu, dikkatli ve doğru yapılması gerektiğini belirten çiftçi Selahattin Kayran, "Fıstıkta aşılama çok önemli. Aşılama güzel yapılmalıdır. Özellikle aşı seçilirken dolgun, erişmiş olması gerekmektedir. Açı koparıldığı zaman da içerisindeki beyaz noktaya dikkat edilmelidir. Yeter ki ağaçta biraz su olsun. Yapılan aşılama yaklaşık 5 veya 6 yıldan sonra düzenli olarak verim vermektedir.

Aşılanan her ağaç illa ki tutacak diye bir durum yoktur. Daha sonraki yıllarda da tekrarlanabilir. Belki aşıda sıkıntı olur, belki ufacık bir gözü vardır çıkmayabilir veya suyu tutmamış olabilir. Daha sonraki yıllarda fidanımızı tekrardan aşılayabiliriz. Ama mutlaka ve mutlaka o fidanı aşılamak gerekiyor. Aşısız fidan asla fıstık olmaz. Aşılamada özel bir yöntem veya durum yoktur. Normalde göz aşısı olarak yapılmaktadır. Dikkat edildiği zaman yüzde 90'ı zaten tutmaktadır'' dedi.