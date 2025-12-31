GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSiirt Pervari'de mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
HaberlerGündem Haberleri Siirt Pervari'de mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Siirt Pervari'de mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

31.12.2025 - 21:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİİRT (İHA)

Siirt Pervari'de mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipiden dolayı mahsur kalan yolcu minibüsü ve pikapta mahsur kalan 22 vatandaş, 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cemikere yaylasında kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsü ile bir pikapta bulunan vatandaşlar, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışmasıyla kurtarıldı. İhbarın alınmasının hemen ardından harekete geçen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi altında, yer yer görüş mesafesinin sıfıra yaklaştığı bölgede yaklaşık 3 saat süren zorlu bir çalışma yürüttü. Ekipler, kendi hayatlarını da tehlikeye atarak mahsur kalan araçlara ulaştı.

Minibüs içerisinde yeni doğan bebeklerin de bulunduğunun öğrenilmesi üzerine çalışmalar büyük bir hassasiyetle sürdürülürken, kurtarma operasyonu sonucunda toplam 22 vatandaş güvenli bir şekilde tahliye ediliyor.

Güncel Haberler

Ölüm peşini bırakmadı! Kalp ameliyatının ardından taburcu edildi, evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
#Gündem

Ölüm peşini bırakmadı! Kalp ameliyatının ardından taburcu edildi, evine dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı sınırlandırıldı
#Ekonomi

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı sınırlandırıldı

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı
#Gündem

Tatvan’da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, 15 köy yolu ulaşıma kapadı