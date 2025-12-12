Siirt Pervari’de kar yağışı etkili oldu, ekipler yol açma çalışmalarına başladı

Pervari ilçesinde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İlçeye bağlı grup köy yolunda başlayan kar yağışı nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarına başladığı öğrenildi. Bölgede şu ana kadar mahsur kalan herhangi bir aracın bulunmadığı belirtilirken, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.