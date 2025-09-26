Siirt Fıstığı coğrafi işaret ile tescillendi

Haberin Devamı

Siirt'te bu yıl düzenlenen Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Güres Caddesi boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda "fıstık" konulu bilgilendirme sunumu ve tanıtım filmi izlendi. Burada konuşan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt fıstığının coğrafi işaret ile tescillendiği müjdesini verdi.

Siirt'in sembolü olan "yeşil altın" fıstığın, şehrin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini vurgulayan Vali Kızılkaya, "Tarım, hayvancılık ve turizm, ilimizin kalkınmasının temel taşlarını oluşturmaktadır. Siirt genelinde 409 bin dekar alanda 27 bin ton üretim ile Türkiye'de birinci sıradayız. 2002'de 45 bin dekar olan üretim alanı bugün 409 bin dekara, fıstık ağacı sayısı ise 12 milyona ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda verimi 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Siirt fıstığı, 10 binden fazla çiftçinin geçim kaynağıdır. Amacımız üreticilerimizi destekleyerek verimliliği artırmak, Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek ve halkımıza daha iyi yaşam kalitesi sunmaktır. Festivalin şehrimize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Festival, çeşitli etkinliklerle devam edecek.