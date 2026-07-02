Osmanlı saraylarının gizli tarifiydi: Ispartalı kadınlar üretiyor, şimdi yurt dışından bile sipariş yağıyor!

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Kooperatif ortaklarından Zehra Çağlayan, gazetecilere, gül şerbetinin geçmişten bugüne taşınan önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.Şerbeti kendi bahçelerinde yetiştirdikleri güllerden hazırladıklarını belirten Çağlayan, "Gül şerbeti zaten geleneğimizde var. Eskilerden, atalarımızdan kalan bir gelenektir. Biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Yazın gelen misafirlerimize soğuk gül şerbeti ikram ediyoruz. Gülleri geleneksel usullerle bal kullanarak fermente ediyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle, ata-dede usulüyle üretim yapıyoruz. Bizi diğer şerbetlerden ayıran en önemli özellik de bu doğallığıdır." dedi.