Afyonkarahisar'da hasat başladı! Çiftçilere kritik uyarı yapıldı

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Kentte hububat hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara girdi. Başmakçı, Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde devam eden hasat çalışmaları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından yerinde takip edildi. Ekipler, üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.