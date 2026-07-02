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Afyonkarahisar'da hasat başladı! Çiftçilere kritik uyarı yapıldı

02.07.2026 - 13:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da hububat hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara girdi. Tarım ekipleri, üreticileri anız yangınlarına karşı dikkatli olmaları ve hasat sürecinde yangın ile trafik güvenliğine yönelik tedbirleri eksiksiz uygulamaları konusunda uyardı.

1Afyonkarahisar'da hasat başladı! Çiftçilere kritik uyarı yapıldı

Afyonkarahisar'da hububat hasat sezonu Başmakçı, Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat çalışmalarını sahada takip ederek üreticilere uyarılarda bulundu.

2Afyonkarahisar'da hasat başladı! Çiftçilere kritik uyarı yapıldı

Kentte hububat hasadının başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara girdi. Başmakçı, Bolvadin ve Dazkırı ilçelerinde devam eden hasat çalışmaları, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından yerinde takip edildi. Ekipler, üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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3Afyonkarahisar'da hasat başladı! Çiftçilere kritik uyarı yapıldı

Yetkililer, sıcak ve kurak hava şartları nedeniyle hasat döneminde anız yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Tarım arazilerinin korunması amacıyla anız yakılmaması, biçerdöverlerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması ve hasat sırasında tüm güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiği belirtildi.

4Afyonkarahisar'da hasat başladı! Çiftçilere kritik uyarı yapıldı

Hasat sonrası buğday ve saman taşımacılığı yapan sürücüler de trafik güvenliği konusunda uyarıldı. Römorklarda reflektör bulundurulmasının, yüklerin güvenli şekilde taşınmasının ve görünürlüğün artırılmasının olası trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.