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Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

02.07.2026 - 13:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin en önemli bakliyat üretim üslerinden biri olan Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mercimek hasadı, 40 dereceyi aşan kavurucu ve sismik sıcaklıklara rağmen sarsılmaz bir tempoyla devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan ve gün batımına kadar toz bulutlarının arasında görünmez olan Mazıdağı çiftçisinin insanüstü emeği, dron kameralarıyla havadan milimetrik olarak görüntülendi. Ortaya çıkan sahneler, ekmeğin topraktan sofraya uzanan lojistik yolculuğundaki ağır şartları gözler önüne serdi.

1Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mercimek hasadı, 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklara rağmen yoğun bir tempoyla devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan çiftçiler, gün boyu süren zorlu mesaiyle ürünlerini hasat ediyor.

2Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

Hasat öncesinde biçilen mercimekler, tarlada küme haline getirilerek yaklaşık bir hafta kurumaya bırakılıyor. Kuruyan mercimekler daha sonra "patoz" olarak bilinen harman makinesine taşınıyor.

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3Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

 Hasadın en ağır bölümünde çiftçiler, mercimek kümelerini tamamen el gücüyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki patoz makinesinin haznesine kaldırarak atıyor.

4Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

Kavurucu sıcak ve yoğun toz altında sürdürülen bu çalışma, gün boyunca aralıksız devam ediyor. Patoz makinesi, mercimek tanelerini samanından ayırıyor. Ayrıştırma işleminin ardından mercimekler ambarlara taşınırken, saman ise tarlaya bırakılıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklık altında verilen bu zorlu emek, dron ile havadan görüntülendi.

5Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

Ortaya çıkan görüntüler, çiftçilerin gün doğumundan gün batımına kadar süren ağır çalışma şartlarını gözler önüne serdi. Bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan mercimeğin hasadı, her yıl yaz aylarında benzer zorlu şartlar altında gerçekleştiriliyor.

6Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

Yüksek sıcaklıklara rağmen üretimi sürdüren çiftçiler, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar büyük emek harcayarak sezonu tamamlamaya çalışıyor.