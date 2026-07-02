Toz bulutunun içinde göz gözü görmüyor: Mazıdağı’nda cehennem sıcaklarında mercimek hasadı başladı!

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Kavurucu sıcak ve yoğun toz altında sürdürülen bu çalışma, gün boyunca aralıksız devam ediyor. Patoz makinesi, mercimek tanelerini samanından ayırıyor. Ayrıştırma işleminin ardından mercimekler ambarlara taşınırken, saman ise tarlaya bırakılıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklık altında verilen bu zorlu emek, dron ile havadan görüntülendi.