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SİHA'lar Kandil'i vurdu! Sözde yönetici öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde örgütün sözde yöneticisi olduğu değerlendirilen 2 teröristin, silahlı insansız hava aracı (SİHA) atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

11.07.2022 - 12:07 |
SİHA'lar Kandil'i vurdu! Sözde yönetici öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin artan azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, "Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda Kandil'de bir mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi. SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi" denildi.

Öte yandan; etkisiz hale getirilen 2 teröristin, örgütün sözde yöneticilerinden olduğunun değerlendirildiği açıklandı.

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