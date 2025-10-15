Şifalı suya ulaşmak isteyen vatandaşlar kilometrelerce yol yürüyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
15.10.2025 - 01:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ’da vatandaşlar, böbrek taşı rahatsızlıklarına iyi geldiği ve şifalı olarak düşünülen suya ulaşmak için yaklaşık 5 kilometre yol yürüyor.

Kovancılar ilçesine bağlı Akmezra köyü kırsalında kendiliğinden akan şifalı olarak düşünülen maden suyu, ilgi çekiyor. Özellikle böbrek taşı rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen suya, sadece ilçeden değil çevre köylerden de çok sayıda kişi ilgi gösteriyor. Suya ulaşmak isteyen vatandaşlar yaklaşık 5 kilometre yol yürüyor. Suya ulaşan vatandaşlar ardından pet şişelere doldurarak götürüyor.

Köy sakinlerinden Murat Polat, Karaçor bölgesi olarak bilinen alanda bulunan suyun, böbrek rahatsızlığı yaşayan hastalar için faydalı olabileceğini belirterek, "Bölgemize gelenler bu sudan içip fayda görüyor. Biz de köylüler olarak suyun çevresini taşlarlar çevirdik. İç içi taş düşür. Suya yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra ulaşılıyor" dedi.

