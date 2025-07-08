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GündemŞifalı sulara akın var: Kütahya'da termal havuzlar sıcaklardan bunalanların adresi oldu
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Şifalı sulara akın var: Kütahya'da termal havuzlar sıcaklardan bunalanların adresi oldu

08.07.2025 - 13:21Güncellenme Tarihi:
Şifalı sulara akın var: Kütahya'da termal havuzlar sıcaklardan bunalanların adresi oldu

Kütahya'da mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, vatandaşları serinlemek için Ilıca ve Yoncalı termal havuzlarına yöneltti. Şifalı suları ve serinletici etkisiyle bilinen bu kaplıcalar, sıcaklardan bunalanların uğrak noktası haline geldi.

Kütahya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Ilıca ve Yoncalı'daki termal havuzlara yöneldi. Özellikle sıcak havalardan bunalanların uğrak noktası haline gelen bölgedeki havuzlar, yoğun ilgi görüyor.

Şifalı kaplıca suları ile bilinen Ilıca ve Yoncalı, yaz mevsiminin en hareketli günlerini yaşıyor. Termal suyun hem serinletici hem de sağlık açısından faydalı olması, vatandaşların tercihini bu yönde etkiliyor.

İşletmeciler, sıcak havaların etkisiyle yoğunluğun arttığını belirterek, "Bilindiği gibi, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar adeta termal havuzlara koşuyor. Burada hem serinliyorlar hem de kaplıca suyunun sağlık açısından faydalarından yararlanıyorlar. Termal sular, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Biz de en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şifalı sulara akın var: Kütahyada termal havuzlar sıcaklardan bunalanların adresi oldu

Vatandaşlar, termal havuzlarda gün boyu hem eğleniyor hem de serinlemenin keyfini çıkarıyor.
Meteoroloji verilerine göre Kütahya genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki dört gün boyunca 30 ile 36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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Şifalı sulara akın var: Kütahyada termal havuzlar sıcaklardan bunalanların adresi oldu

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Şifalı sulara akın var: Kütahya'da termal havuzlar sıcaklardan bunalanların adresi oldu