Şifalı sulara akın var: Kütahya'da termal havuzlar sıcaklardan bunalanların adresi oldu

Kütahya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için Ilıca ve Yoncalı'daki termal havuzlara yöneldi. Özellikle sıcak havalardan bunalanların uğrak noktası haline gelen bölgedeki havuzlar, yoğun ilgi görüyor.

Şifalı kaplıca suları ile bilinen Ilıca ve Yoncalı, yaz mevsiminin en hareketli günlerini yaşıyor. Termal suyun hem serinletici hem de sağlık açısından faydalı olması, vatandaşların tercihini bu yönde etkiliyor.

İşletmeciler, sıcak havaların etkisiyle yoğunluğun arttığını belirterek, "Bilindiği gibi, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar adeta termal havuzlara koşuyor. Burada hem serinliyorlar hem de kaplıca suyunun sağlık açısından faydalarından yararlanıyorlar. Termal sular, başta romatizmal hastalıklar olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Biz de en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, termal havuzlarda gün boyu hem eğleniyor hem de serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Meteoroloji verilerine göre Kütahya genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki dört gün boyunca 30 ile 36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.