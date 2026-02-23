Şiddetli yağışla birlikte tarım arazileri ve evler günlerdir sular altında

Haberin Devamı

Meteoroloji verilerine göre, Hatay'da 2025 yılı son 65 yılın en kurak yılı olarak kayıtlara geçmişti. Kentte yaşanan kuraklıkla birlikte barajlar yüzde 10 seviyesinin altına düşmüştü. Yılbaşıyla birlikte kentte yağışlı hava etkili olmaya başladı ve 2026 yılı bereketiyle geldi. Ocak ve Şubat aylarında etkili olan yağışlarla birlikte Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde dere yataklarının taşmasıyla tarım arazileri ve bazı evler su altında kaldı. Geçen yıl kuraklıkla verimin düştüğü Amik Ovası, yağışla birlikte adeta suyla kaplandı. Taşkınlar nedeniyle evi su altında kalan vatandaş Mustafa Kaplan, taşkınlar nedeniyle 8 evin su altında kaldığını belirterek yetkililerden kesin çözüm beklediklerini söyledi.

"Bu taşkınlar nedeniyle sular altında kalan 8 evler varken diğerleri de korku içerisinde kalıyor"

Aşırı yağmur ve taşkınlar nedeniyle 8 evin sular altında kaldığını ifade eden vatandaş Mustafa Kaplan, "Her yıl olduğu gibi Asi Nehri temizlenmediği için taşkınlar köyümüze geldi. Burada kesin bir çözüm bekliyoruz. Asi Nehrinin temizlenmesi gerekiyor. Geçen yıl Allah rahmetini bize salmadığı için kuraklık oldu. Geçen yıl rahat uyuduk ama böyle olmaz. Bu taşkınlar nedeniyle sular altında kalan 8 evler varken diğerleri de korku içerisinde kalıyor. Köyün geçim kaynağı olan hayvancılık ve tarım, bu şekilde sular devam ederse ne tarım ne de hayvancılık kalacak. Suların altında kalan tarlamda var. Tarlaya buğday ve yonca ekmiştim ama sular altında kaldı. Evimin merdivenlerine kadar sular dayandı. Bu soruna çözüm olunmazsa göç etmemiz gerekecek. Her yıl bu acıyı yaşamaktan ve çocuklarımız suda boğulmasından korkuyoruz" dedi.

"Yağmurlar yağdı ve kanalların kapanmasıyla Asi Nehrinden gelen sular taşarak geldi, komşuların evlerin etrafında sular oldu"

Taşkınlar nedeniyle buğday tarlası ve silajların sular altında kalarak zarar gördüğünü söyleyen vatandaş Osman Sönmez, "Bu sular 20 gün önce geldi. Sular gelince arkamda bulunan silajları çıkarmaya çalıştık. Burada 150 ton silajım öldü. Benim burada 80 dönüm buğday tarlam vardı ve sular altında kaldı. Bu silajları çıkarmak için yardım istiyorum. Yağmurlar yağdı ve kanalların kapanmasıyla ve Asi Nehrinden gelen sular taşarak geldi. Komşuların evlerin etrafında sular oldu. Köyde sular altında 8 ev var. Tarlaya buğday ekmiştim ama sular altında kaldı. Sular çekilirse ikinci ürün ekeceğim. Geçen yıl kuraklık olmuştu ve ekinlerimizi biçtik" ifadelerini kullandı