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SGK resmen duyurdu! Liste güncellendi, hastaneye gitmeden de alınabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) listeyi güncelledi. Bakan Işıkhan duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

13.06.2024 - 12:26 |
SGK resmen duyurdu! Liste güncellendi, hastaneye gitmeden de alınabilecek

Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı 1858'e çıkarıldı. İlaçların listesi SGK tarafından paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısının 1858'e çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

SGK resmen duyurdu Liste güncellendi, hastaneye gitmeden de alınabilecek

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