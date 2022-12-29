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SGK önünde EYT kuyruğu başladı!

EYT düzenlemesi sonrası Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Kuyruk havadan görüntülendi.

29.12.2022 - 10:14 | | İHA
SGK önünde EYT kuyruğu başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.

SGK önünde EYT kuyruğu başladı

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saattir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

SGK önünde EYT kuyruğu başladı


Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “ Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.

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ARAÇ KONVOYU OLUŞTU

Öte yandan Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ise bir grup EYT’li kararı konvoy yaparak kutladı. Vatandaşlar ilçenin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi üzerinde araç konvoyu düzenleyerek kornalar eşliğinde sevinç gösterisi yaptı.

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