SGK ile BAĞ-KUR arasındaki farklar nedir?

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi, çalışanların ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden ve emeklilik haklarından yararlanmasını sağlayan temel yapıları içerir. Bu sistemin en bilinen iki terimi olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve BAĞ-KUR, sıkça birbirine karıştırılsa da temelde farklı kavramları ifade eder. SGK, tüm sosyal güvenlik kollarını tek bir çatı altında toplayan ana kurum iken, BAĞ-KUR ise bu çatı altındaki belirli bir sigortalılık türünü, özellikle de kendi hesabına çalışanları tanımlamak için kullanılan eski bir ifadedir.

SGK nedir?

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı kalarak, adil, etkin ve mali açıdan sürdürülebilir modern bir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlayan çatı kurumdur. 2006 yılında SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı gibi farklı sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle kurulmuştur.

SGK'nın temel görevleri şunlardır:

Sosyal güvenlik alanında kamu idareleri arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

Ulusal kalkınma stratejileri doğrultusunda sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve bu politikaları geliştirmek için çalışmalar yapmak.

Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerini yürütmek ve bu alandaki uluslararası gelişmeleri takip etmek.

Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve bu haklara erişimlerini kolaylaştırmak.

BAĞ-KUR nedir?

BAĞ-KUR (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu), 1971 yılında 1479 sayılı kanunla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sosyal güvencesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumdu. Ancak 2006 yılında yürürlüğe giren 5502 sayılı kanun ile tüm sosyal güvenlik kurumları SGK çatısı altında birleştirilmiş ve BAĞ-KUR'un kurumsal varlığı sona ermiştir. Günümüzde halk arasında BAĞ-KUR olarak bilinen sigortalılık türü, resmi olarak 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin (b) bendinde düzenlendiği için 4/B olarak anılmaktadır.

SGK ve BAĞ-KUR arasındaki temel farklar, yapısal ve kapsama dayalıdır: