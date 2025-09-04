Sezon açıldı, tezgahlar şenlendi! En ucuzu 250 liradan başlıyor

Haberin Devamı

Sinop’ta 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, sezonun iyi başladığını belirtti. Karadeniz’e açılan balıkçılar toriklerle geri döndü. Abadaşı mevkisinde av atarak nasiplerini bekleyen balıkçılar, yüzlerce torik avladı.

Balıkçı Mehmet Taşdelen, toriklerin tezgahları şenlendirdiğini belirterek, "Balık fazla göstermedi ama dün akşam Allah’a şükür torik gösterdi. Şu an tezgahta mezgit, barbunya, levrek, çupra, somon ve torik var. Tanesini 800 liraya veriyoruz, yaklaşık 3 kilogram geliyor. Bir torikle 4 kişi rahatlıkla doyar. Sezondan memnunuz, havalar soğudukça balığın daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Batıhan Karabulut ise "Sezonumuz bereketli başladı. Torikler çok güzel, yaklaşık 3 kilogram ayarında. Bugün de çok bereketli geçti. Bir aile rahatlıkla doyacak kadar büyük. Bu sezon vatandaş balığa doyacak, her bütçeye uygun balık olacak" diye konuştu.

Balık avı sezonunun başlamasıyla Kocaeli'deki tezgahlar renklendi. İzmit balık halinde hareketlilik başlarken, vatandaşlar balık tüketmeye davet edildi. Tezgahlarda taze ve çeşit çeşit bulunan balıklar iştahları kabartırken, satıcılar fiyatların uygun olduğunu dile getirdi. Balık sezonunu bollukla açtıklarını ve fiyatların makul olduğunu belirten Ahmet İslamoğlu, "Sezonumuz açıldı, balık fiyatları makul. Satışlarımız güzel, Allah bereket versin. Balık fiyatları sardalya 250 TL, hamsi 350 TL, barbun 600 TL. Güzel balık geliyor, bereketi var. Müşteride talep var ama havalar biraz daha soğusa daha iyi olacak. Bol bol balık yesinler, fiyatlar çok uygun. Bir kilo istavriti 3 kişilik aile rahatça yiyebiliyor. Fiyatlar gayet uygun" dedi.