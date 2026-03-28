Seyir halindeki servis aracı alev alev yandı

28.03.2026 - 14:00
Bengül Arıca
İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki bir servis minibüsünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10:45 sıralarında Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki servis minibüsünde çıktı. İddiaya göre seyir halindeki minibüsün şoförü aracın ön kısmından çıkan dumanları görüp aracı kenara çekti.

Yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

