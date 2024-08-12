Sevgilisiyle barışamayınca iğrenç olay patladı! Apartta videosunu çekip bakın ne yapmış?

İstanbul’da yaşayan 26 yaşındaki E.M, 29 yaşındaki Hüseyin K. ile sevgili oldu. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlayan çift yaklaşık 9 ay sonra yollarını ayırdı. Ancak ayrılığı kabul edemeyen Hüseyin K., E.M ile yeniden barışmak istedi. E.M’nin barışmak istememesi üzerine ise Hüseyin K. bu kez, genç kızın birlikte oldukları dönemde çektiği uygunsuz görüntülerini yaymakla tehdit etti. E.M’ye mesajlar da atan Hüseyin K., “Senin k… bir borcumuz var. Ödeyeceğiz bu borcu. Annen izlesin mi? Ne dersin? Kimden başlayayım? Hangisini istersin seç ona göre başla. Derdin ya o hani her şey ortaya çıkar. Bak neler çıktı, a.. koyduğumun o.pusu” dedi.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; şantaj ve tehditlere daha fazlaya dayanamayan E.M soluğu savcılıkta aldı. E.M’nin şikayeti sonrası gözaltına alınan Hüseyin K. verdiği ifadede, “E.M. bana yanlış yaptı. Bu sebeple tehdit ve hakaret edip söz konusu mesajları gönderdim. Amacım tehdit değildi. Bende kendisinin herhangi bir videosu ve fotoğrafı bulunmamaktadır. Söz konusu mesajları gönderdiğimde psikolojim bozuktu ve alkollüydüm” dedi.

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“PEŞİMİ BIRAKMADI”

E.M ise ifadesinde, “Bu ayrılığı bir türlü kabullenemedi ve peşimi bırakmadı. Kendisi ile sevgili döneminde Şubat ayının son günlerinde tam tarihini hatırlamadığım bir zamanda kiralamış olduğumuz günlük apart dairenin salon kısmındaki koltukta ikimiz çıplak vaziyetteyken benim ve onun rızası dahlinde bir video çektik. Bu video onun telefonunda hala kayıtlıdır. Kendisinden ayrıldıktan sonra beni bu video ile tehdit etmeye başladı. Bu videonun ailemin eline geçmesinden çok korktuğum için Hüseyin sürekli beni bu video ile tehdit etmektedir. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hüseyin K. hakkında kadına karşı, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.