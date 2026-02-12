GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSevgililer Günü ne zaman? 2026 takvimi, 14 şubat hangi güne denk geliyor?
HaberlerGündem Haberleri Sevgililer Günü ne zaman? 2026 takvimi, 14 şubat hangi güne denk geliyor?

Sevgililer Günü ne zaman? 2026 takvimi, 14 şubat hangi güne denk geliyor?

12.02.2026 - 15:47Güncellenme Tarihi:
Sevgililer Günü ne zaman? 2026 takvimi, 14 şubat hangi güne denk geliyor?

2026 Sevgililer Günü, özellikle plan yapmak isteyen çiftler için harika bir takvim sunuyor. Hafta sonuna denk gelen bu özel gün, uzun soluklu kutlamalar ve kaçamaklar için ideal bir fırsat yaratıyor.

Haberin Devamı

Dünya genelinde aşkın ve romantizmin sembolü olan 14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Şimdiden tatil planı yapmak, restoran rezervasyonu ayarlamak veya sürpriz hazırlamak isteyenler "2026 Sevgililer Günü ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor.

İLGİLİ HABER

Sevgililer Günü kampanyaları: En iyi indirimler, markaların özel fırsatları ve alışveriş rehberi
Sevgililer Günü kampanyaları: En iyi indirimler, markaların özel fırsatları ve alışveriş rehberi

14 Şubat 2026 Hangi Gün?

2026 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Bu tarihin hafta sonuna rastlaması, çalışan çiftler için büyük bir avantaj sağlıyor. Cuma akşamından başlayacak hafta sonu tatilleri, romantik akşam yemekleri ve şehir dışı kaçamakları için 2026 takvimi oldukça elverişli görünüyor.

Romantizm sadece 14 Şubat ile sınırlı değil! "Sevgililer Haftası" olarak bilinen ve her günü farklı bir anlam taşıyan takvim şu şekildedir:

TarihGünÖzel Gün Adı
7 Şubat 2026CumartesiGül Günü (Rose Day)
8 Şubat 2026PazarTeklif Günü (Propose Day)
9 Şubat 2026PazartesiÇikolata Günü (Chocolate Day)
10 Şubat 2026SalıTeddy Day (Peluş Ayı Günü)
11 Şubat 2026ÇarşambaSöz Verme Günü (Promise Day)
12 Şubat 2026PerşembeSarılma Günü (Hug Day)
13 Şubat 2026CumaÖpücük Günü (Kiss Day)
14 Şubat 2026CumartesiSevgililer Günü (Valentine's Day)

    Güncel Haberler

    14 Şubat Sevgililer Günü gezilecek yerler ve romantik destinasyonlar 2026
    #Gündem

    14 Şubat Sevgililer Günü gezilecek yerler ve romantik destinasyonlar 2026

    Eşe Sevgililer Günü mesajları: Kocaya ve eşe gönderilecek en anlamlı ve romantik 14 Şubat mesajları & sözleri
    #Gündem

    Eşe Sevgililer Günü mesajları: Kocaya ve eşe gönderilecek en anlamlı ve romantik 14 Şubat mesajları & sözleri

    2026’ya özel Sevgililer Günü mesajları: Sevgiliyi mutlu eden en güzel, anlamlı ve romantik mesajlar & sözler
    #Gündem

    2026’ya özel Sevgililer Günü mesajları: Sevgiliyi mutlu eden en güzel, anlamlı ve romantik mesajlar & sözler