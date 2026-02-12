Sevgililer Günü ne zaman? 2026 takvimi, 14 şubat hangi güne denk geliyor?

Haberin Devamı

Dünya genelinde aşkın ve romantizmin sembolü olan 14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Şimdiden tatil planı yapmak, restoran rezervasyonu ayarlamak veya sürpriz hazırlamak isteyenler "2026 Sevgililer Günü ne zaman?" sorusunun yanıtını arıyor.

14 Şubat 2026 Hangi Gün?

2026 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Bu tarihin hafta sonuna rastlaması, çalışan çiftler için büyük bir avantaj sağlıyor. Cuma akşamından başlayacak hafta sonu tatilleri, romantik akşam yemekleri ve şehir dışı kaçamakları için 2026 takvimi oldukça elverişli görünüyor.

Romantizm sadece 14 Şubat ile sınırlı değil! "Sevgililer Haftası" olarak bilinen ve her günü farklı bir anlam taşıyan takvim şu şekildedir: