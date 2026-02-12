Sevgililer Günü kampanyaları: En iyi indirimler, markaların özel fırsatları ve alışveriş rehberi

Haberin Devamı

2026 Sevgililer Günü, enflasyonist ortamda tüketicilerin "akıllı alışveriş" stratejilerine odaklandığı ve markaların devasa sadakat programlarıyla (MaxiPuan vb.) rekabet ettiği bir yıl oluyor. Bu yıl özellikle yapay zeka destekli teknolojik ürünler, kişiselleştirilmiş lüks ve deneyim odaklı seyahatler indirim listelerinin başında yer alıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl bir Cumartesi gününe denk geliyor, bu da hafta sonu kaçamaklarını ve uzun soluklu alışveriş planlarını beraberinde getiriyor. Markalar, Ocak sonundan itibaren başlattıkları indirim maratonunda 2026 trendlerini ön plana çıkarıyor. İşte kategorilerine göre kaçırmamanız gereken fırsatlar:

1. Teknoloji Kampanyaları: Akıllı Hediyelerde Büyük Fırsatlar

Teknoloji meraklısı bir partneriniz varsa, 2026'da "akıllı" her şey indirimde.

Xiaomi Türkiye: Xiaomi TV A ve A Pro 2026 serilerinde 2.000 TL'ye varan kupon fırsatları sunuyor. (Geçerlilik: 15 Şubat'a kadar).

MediaMarkt: 10-15 Şubat tarihleri arasında seçili akıllı telefon, tablet ve yapay zeka destekli kişisel bakım ürünlerinde (Dyson, Philips vb.) özel "Sevgililer Günü" etiketli indirimler uyguluyor.

Popüler Ürünler: iPhone 17 serisi, Samsung Galaxy S25 FE ve PS5 Pro bu yılın en çok aranan ve banka kampanyalarıyla birleştiğinde avantajlı hale gelen ürünleri arasında.

2. Moda ve Kozmetik: "Sessiz Lüks" İndirimleri

2026 moda akımı olan sadelik, hediye tercihlerine de yansıyor.

Beymen & Boyner: Yves Saint Laurent, Armani ve Nike gibi dev markaların yeni sezon ürünlerinde sepette %20 ile %35 arasında değişen indirimler mevcut.

Watsons: Parfüm ve cilt bakım setlerinde "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne %50 indirim" kampanyalarıyla bütçe dostu hediye kutuları hazırlamanıza olanak sağlıyor.

Swarovski: Swarovski Club üyelerine özel ilk alışverişte %10 indirimin yanı sıra, Sevgililer Günü koleksiyonunda sepette ek avantajlar sunuyor.

3. Banka ve Puan Kampanyaları: Alışverişi Bedavaya Getirin

Bu yılın en dikkat çeken fırsatı bankaların sunduğu devasa puan iadeleri.

İş Bankası Maximum: Sevgililer Günü'ne özel giyim, kozmetik, elektronik ve e-ticaret harcamalarına toplamda 11.000 TL'ye varan MaxiPuan veriyor.

E-Ticaret Devleri: Hepsiburada ve Trendyol, belirli tutar üzerindeki alışverişlerde "Hemen Al Sonra Öde" veya vade farksız taksit imkanlarıyla pahalı hediyeleri ulaşılabilir kılıyor.

4. Seyahat ve Deneyim: Aşkı Keşfetme Vakti

Hediye yerine anı biriktirmek isteyenler için ulaşım sektörü de yarışta.

Türk Hava Yolları (THY): 10-14 Şubat tarihleri arasında alınan biletlerle 20 Mart’a kadar yapılacak seyahatlerde %40’a varan indirim sunuyor. "Aşk Birlikte Keşfetmektir" sloganıyla Avrupa ve Amerika uçuşlarında özel promo kodları mevcut.