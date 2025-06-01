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Sena Düzgün'nin intihar öncesi yazdığı mektup ortaya çıktı!

01.06.2025 - 12:11Güncellenme Tarihi:
Sena Düzgün'nin intihar öncesi yazdığı mektup ortaya çıktı!

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sena Düzgün'ün intihar etmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıf öğrencisi Sena Düzgün, 27 Mayısta Onkoloji Hastanesi bahçesinde ağaçta asılı halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yapılan kontrollerde Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Düzgün, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedilmişti.

MEZAR TAŞIM DAHİ OLMASIN

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet’e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer aldı.

Sena Düzgünnin intihar öncesi yazdığı mektup ortaya çıktı

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), notta ismi geçen araştırma görevlisi hakkında soruşturma başlattığı ve müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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Sena Düzgünnin intihar öncesi yazdığı mektup ortaya çıktı

Sena Düzgün tarafından yazıldığı değerlendirilen notta, Ahmet ismine yer verildiği, iddiaya göre, söz konusu ismin aynı fakültede görev yapan Arş. Gör. A.P. olduğu ve gönül ilişkisi yaşandığı ileri sürüldü.

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