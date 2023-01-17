Semih Sevim’i öldüren şarkıcı Seçil Çiftçi’den kan donduran itiraflar: 'Sapık mısın, defol'

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşını öldürdü. Eski sevgilisinin cansız bedeninden kurtulmak için babasından da yardım istedi. Baba-kız cansız bedeni ormanlık alan götürüp gömdü. Çiftçi'yi ise sosyal medya paylaşımları ele verdi.

BİR TÜRLÜ PEŞİNİ BIRAKMADI

Cezaevine değil, mezara gönderdi. Barışmak için kapısına gelen eski sevgilisini öldürdü sonra babasıyla birlikte ormana gömdü. Semih Sevgi, İstanbul Şişli'de yaşayan Seçil Çiftçi ile sevgiliydi ama bir süre sonra ilişkilerini yürütemediler ayrıldılar. Eski sevgilisi, model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

SANDALYENİN KIRIK DEMİR BACAĞIYLA ÖLDÜRDÜ

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu. Talihsiz adam oracıkta vefat etti, genç kadın da babasından yardım istedi.

BABASI YARDIM ETTİ

Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü. Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi. Parmak izinden kimliği tespit edildi. Seçil'i ise sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf etti, babasıyla birlikte yakalandı.

SON GÖRÜŞME ESKİ SEVGİLİYLE

Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı- annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, bıktım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum" dedi.

PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Çiftçi’nin sosyal medyadan, “Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim eğlenirim, sen neden gülüyorsun eğleniyorsun deyip babamı, annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Şu (...) öldüreceğim yemin ediyorum” paylaşımı yaptığı belirlendi.

Bu paylaşım, bütün okların Seçil Çiftçi üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Seçil Çiftçi bu paylaşımın tespit edilmesiyle birlikte cinayetin işlendiği evinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde, “Semih Sevim ile bir süre önce ayrılmıştık, beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Aramızda çıkan kavgada onu öldürdüm. Daha sonra babamdan yardım istedim. Semih Sevim’i Sancaktepe’de ormanlık bir alana bıraktık” dedi. Seçil Çiftçi ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEMİH SEVİM: AÇ KAPIYI BİR ŞEY DİYECEĞİM

Hürriyet'te yer alan habere göre; Seçil Çiftçi’nin cinayetten önceki günlerde Semih Sevim’in elinde çiçekle kapıya dayandığı anlarda yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. Jandarma bu kayıtları bularak delil dosyasına koydu.

Bu kayıtların birinde, kapı çalıyor Seçil Çiftçi “Kim o?” diye soruyor kapıdaki kişi “Çiçekçi” diye yanıt veriyor. Ardından Semih Sevim “Aç kapıyı bir şey diyeceğim sana” diyor. Seçil Çiftçi “Hayır deme, bana bir şey demeye hakkın yok polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun sen bana ya” diyerek çıkışıyor.

Bunun üzerine Semih Sevim, “Sen beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya ben kapıda bekliyorum” diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor.

Seçil Çiftçi, “Evet attıracağım, attırmak istemiyorum” diyor. Devamında da “Defol senin burada ne işin var yarın mahkeme var. Benim sana ihtiyacım falan yok. Allah’ım hâlâ kapımı çalıyor ya bir de gece geldi ya. Sapık mısın defol dünden beri iki çiçek bırakmış kapıma” diyerek Semih Sevim’e tepki gösteriyor.