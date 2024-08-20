Selin Ciğerci’nin çocuğu evlatlık mı, taşıyıcı anne mi? Bakanlıktan açıklama

Bazı sosyal medya platformlarında, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiğine yönelik iddialar yer aldı.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Selin Ciğerci'nin bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığı, iddianın tamamen gerçek dışı olduğu vurguladı.

Ayrıca yine resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu iddialara dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.