Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST milli teknoloji hamlesinin meydanıdır

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'de coşku son gün de devam etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla gerçekleştirilen ve kapılarını ziyaretçilerine 1 Mayıs'ta açan TEKNOFEST KKTC kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine birçok etkinlik yapıldı.

Bugün saat 19.00'a kadar görülebilecek olan festivali son gününde ziyaret etmek isteyenler, girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalin yapıldığı eski Ercan Havalimanı'na giden yollarda da trafik yoğunluğu meydana geldi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN KAPANIŞ TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar festivalin kapanış töreninde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar’ın açıklamaları şu şekilde:

KKTC’de bir TEKNOFEST’i daha heyecanla tamamlıyoruz. Bugün TEKNOFEST’lerde genç kardeşlerim roketlerini, yazılımlarını yarıştırıyor. Bu festival Kıbrıs Türkünün inancının en güçlü nişanesidir.

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‘BİZLER ASLA DURMAYACAĞIZ’

Bizlere yapamazsınız diyenler vardı ama sizler TEKNOFEST kuşağı onları haksız çıkarttınız. Bu yol kolay değil, engeller olacak. Önünüze takozlar koyulacak ama emin olun sizi onlar da durduramayacak. Bir kez daha ilan ediyoruz. Bizler asla durmayacağız, gökyüzünü vatan bilenlerle birlikte daha da yükseğe, daha da ileriye gideceğiz.

‘TEKNOFEST MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN MEYDANIDIR’

TEKNOFEST yalnızca bir teknoloji yarışması değildir, TEKNOFEST bir milletin uyanış hikayesidir, TEKNOFEST kendine güvenen bir neslin inşa edildiği yerdir. TEKNOFEST köklerinden aldığı güçle milli teknoloji hamlesinin meydanıdır. Tüm bir medeniyetin yeniden ayağa kalkma mücadelesidir.

‘İSTANBUL’DA YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ’

TEKNOFEST yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bu birlik ruhunun yeni rotası İstanbul. Eylül ayında dünyanın göz bebeği İstanbul’da TEKNOFEST coşkusuyla yeniden buluşacağız. Kıbrıs’tan aldığımız güçle İstanbul’da yeni rekorlara imza atacağız.

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TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanlarıyla beraber Bilim Sokak'ta bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

GENÇLERE ÇAĞRI: BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Sevgili gençler hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Merak edin, sorgulayın, araştırın, üretmekten geri durmayın, birbirinize destek olun, birlikte çalışın, çünkü birlikte daha güçlüyüz.

Ve gelin eleştirilerinizle, farklı fikirlerinizle gelin, yüreğinizdeki vatan sevgisiyle gelin. Bu büyük teknoloji hareketine bir omuz verin, gelin daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edelim. Gelecek sizin parlak zihinlerinizde, gelecek sizin sarsılmaz inancınızda. Genç kardeşlerim gelecek sizlersiniz, sizler geleceksiniz.