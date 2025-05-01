Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST adil bir dünyanın tohumudur

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen TEKNOFEST, 4 Mayıs’a kadar teknoloji meraklılarını KKTC’deki eski Ercan Havalimanı’nda ağırlamaya devam edecek.

Selçuk Bayraktar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün burada bir aradayız. Yalnız değiliz yalnız değilsiniz. Bu güzel ada mücahitlerin cesareti ile özgürlüğe yürüdü. Mücahitlerin hatırasını yüksek teknoloji ile taçlandırıyoruz. Teknolojide tam bağımsız Türk dünyası. 47 bin öğrenci başvuru yaptı. Her alanda insanlığın yararına fikir üretiyor. TEKNOFEST rotasını kaybeden dünyaya yön veriyor. TEKNOFEST adil dünyanın tohumudur. TEKNOFEST kuşağı olarak insanlığa nefes olacak teknoloji için çalışıyoruz.

Dünya maalesef korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Yanı başımızda insanlık suçu işleniyor. Gazze’de çocuklar bombalanıyor. İnançla dolu bir dünya kurulmalı. Bu dünyayı sizler inşa edeceksiniz.

İnsanlığı ayrıştırmak için değil birleştirmek için çalışıyoruz. Bu meydan milli teknoloji hamlesinin meydanıdır. Bu meydan birliğin ve adaletin buluşma noktasıdır. Dünyanın dört yanından bilim insanları Lefkoşa’ya gelmeli. KKTC barışın adasıdır. Akdeniz’de huzurun barışın teminatıdır. Bu adada özgürlük, teknoloji rüzgarı esecek.

Haberin Devamı

KATILIMIN ÜCRETSİZ OLDUĞU FESTİVAL 09.00-19.00 SAATLERİ ARASINDA ZİYARETE AÇIK

Festival ziyaretçileri TEKNOFEST KKTC için hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'nda ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Mehmetçik'in gözünden deneyimleyebiliyor.

Dört duvarı ve zemin yüzeyi LED ekranlarla kaplı deneyim alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla ziyaretçilere Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik anlarını yaşama imkanı sunuyor. Deneyimin ardından ziyaretçiler, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'na özel olarak tasarlanan ikinci alana geçiş yaparak yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulabiliyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.