Selçuk Bayraktar siyasete girecek mi? Dikkat çeken geldi

TEKNOFEST için Ankara’ya gelen Bayraktar, “Politikaya girecek misiniz?” sorusu üzerine, “Benim hiçbir zaman siyasette olayım, ülkenin Cumhurbaşkanı olayım gibi bir hayalim olmadı. Ama pilot olma hayalim oldu, ülkemizin havacılık sanayini kurma hayalim oldu” dedi. ‘Milli teknoloji hamlesi idealini’ gerçekleştirme yolunda sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Bayraktar’a sözlerinin “Bir gün mücadele politikayı gerektiriyorsa politikaya da gireriz” gibi anlaşıldığı belirtildi.

Bayraktar ise, “Elbette yani mücadele bunu gerektiriyorsa, burada biz korkup da geri dönecek değiliz ki” yanıtını verdi.

TÜRKİYE'Nİ İLK UZAY YOLCULARI ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i, TEKNOFEST Ankara ziyaretçileri ile tanıştırdı.

Bakan Kacır, uzaya gidecek olan ilk Türk vatandaşları pilot Alper Gezeravcı ve mühendis Tuva Cihangir Atasever ile beraber, Ankara'da devam eden uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te basın toplantısı düzenledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını göndermeye hazırlandıklarını belirterek, "Biz TEKNOFEST'i ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık festivali değil, bir uzay festivali de olmasını kararlaştırmıştık. Bu yüzden her TEKNOFEST'te özellikle uzay çalışmalarını üst sıralarda tutuyoruz. Ama bu yıl önceki yıllardan farklı bir heyecanımız var. İstanbul TEKNOFEST'te geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıştırmıştı. Sonrasında onlar Türkiye'de birtakım eğitimlere katıldı. Özellikle uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirecekleri 13 bilimsel deneye ilişkin Türkiye'nin farklı üniversitelerinde araştırma merkezlerinde eğitim programlarına katıldılar. ABD'de gerçekleştirilen eğitim programlarını sürdürdüler. Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Alper Gezeravcı, artık Türkiye'de gençlerin hayallerinin sınırlarının olmadığını belirterek, "Türkiye'nin 100'üncü yılında icra edeceğimiz ilk uzay yolculuğumuz, aslında bir yere varış hikayesi değil, devletimizin iradesiyle, gelecek nesillerin tereddütsüz değerlerinin sınırını taşıyabileceği, gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuğun başlangıç noktasıdır" diye konuştu.

Uzay yolcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafları imzalayıp katılımcılara dağıttı.

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