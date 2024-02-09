Selçuk Bayraktar: Akıncı’lar kardeş topraklardaki yeni yuvalarında
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal üzerinden yaptığı açıklamada Akıncı hangarının açılışını ve teslimat törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.
09.02.2024 - 15:51 |
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal üzerinden yaptığı açıklamada Akıncı hangarının açılışını ve teslimat törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:“#AKINCI’lar kardeş topraklardaki yeni yuvalarında… ✈️🐳🚀
Azerbaycan’da Bayraktar #AKINCI hangarının açılışını ve teslimat törenini gerçekleştirdik.”