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Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aktif politikayı bırakacağını açıkladı.

31.05.2023 - 15:30 | | HABER MERKEZİ
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir Politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum.

Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."

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