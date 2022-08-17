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Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi

 Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hudut karakolunda 2 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında belirlenen hedeflerin vurulduğunu ve şu ana kadar 22 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

17.08.2022 - 14:23 | | İHA
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! MSB duyurdu: 22 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda iki kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu terörist saldırısının ardından bölgede belirlenen hedefleri vurmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar bölgede 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

 

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