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Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

17.08.2022 - 16:24 |
Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.

Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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