Pençe-Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
17.08.2022 - 16:24 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/dGi12mXtIc