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Åžehit Uzman ÇavuÅŸ SerttaÅŸ, DiyarbakÄ±r'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Irak'Ä±n kuzeyinde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len PenÃ§e-Kilit operasyonunda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammed SerttaÅŸ (28), memleketi DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan topraÄŸa verildi.Â

30.05.2022 - 18:21 | | Burak EMEK- Selim KAYA- Nurettin FÄ°DANCAN/DÄ°YARBAKIR, (DHA)
Åžehit Uzman ÇavuÅŸ SerttaÅŸ, DiyarbakÄ±r'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

Irak'Ä±n kuzeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilen PenÃ§e-Kilit operasyonunda 27 MayÄ±sta yaralanan Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Muhammed SerttaÅŸ (28), dÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit oldu.Â Ankara'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan memleketi DiyarbakÄ±r'a getirilen SerttaÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ± iÃ§in tarihi Sur ilÃ§esinde bulunan Ulu Cami bahÃ§esinde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Milli Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžuay Alpay, Vali Ali Ä°hsan Su, AK Parti DiyarbakÄ±r milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Fuat GÃ¼ney, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin AÅŸkÄ±n, AK Parti MKYK Ãœyesi Alaattin Parlak, Dicle Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mehmet KarakoÃ§, Ergani KaymakamÄ± ve Belediye BaÅŸkan Vekili Ahmet Karaaslan, ÅŸehidin annesi AyÅŸe ve babasÄ± Ä°hsan SerttaÅŸ ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Â 

TÃ¶ren, ÅŸehidin naaÅŸÄ±nÄ±n alana getirilmesiyle baÅŸladÄ±. Ã–zgeÃ§miÅŸinin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ LÃ¼tfÃ¼ Ä°mamoÄŸlu tarafÄ±ndan edilen dualarÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin naaÅŸÄ± cenaze aracÄ±na konularak Hava ÅžehitliÄŸi'nde topraÄŸa verildi.Â 

Bekar olan ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ± KÃ¼rtÃ§e ve TÃ¼rkÃ§e aÄŸÄ±tlar yakarken, Vali Ali Ä°hsan Su, ÅŸehidin babasÄ± Ä°hsan ve annesi AyÅŸe SerttaÅŸ'Ä± teselli etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Åžehit Uzman Ã‡avuÅŸ SerttaÅŸ, DiyarbakÄ±rda son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

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