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Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu. Mehmetçik saldırıya güçlü şekilde karşılık verdi. Dün 6 terörist bugün de 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayı 8'e yükseldi.

18.02.2024 - 11:08 |
Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

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