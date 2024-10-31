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Sefaköy'deki 1 kişinin öldüğü metrobüs kazası soruşturması tamamlandı: Sanıklar için istenen ceza belli oldu

1 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı Sefaköy metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 tutuklu sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

31.10.2024 - 16:20 | | DHA
Sefaköy'deki 1 kişinin öldüğü metrobüs kazası soruşturması tamamlandı: Sanıklar için istenen ceza belli oldu

Sefaköy'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

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