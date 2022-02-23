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Sedat Peker ile ilgili son dakika kararı! Kırmızı bülten...

Son dakika haberi... Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. 1 Şubat 2022 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

23.02.2022 - 10:49 |
Sedat Peker ile ilgili son dakika kararı! Kırmızı bülten...

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol), Türkiye'nin talebini kabul ederek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında "kırmızı bülten" çıkardı.

Karar, İstanbul ve Bursa Başsavcılığı'na bildirdi. (TRT Haber)

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