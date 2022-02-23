Sedat Peker ile ilgili son dakika kararı! Kırmızı bülten...
Son dakika haberi... Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. 1 Şubat 2022 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.
23.02.2022 - 10:49 |
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol), Türkiye'nin talebini kabul ederek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında "kırmızı bülten" çıkardı.
Karar, İstanbul ve Bursa Başsavcılığı'na bildirdi. (TRT Haber)