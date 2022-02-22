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Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Flaş Sedat Peker detayı...

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi.

22.02.2022 - 14:05 | | Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA
Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Flaş Sedat Peker detayı...

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.

Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Flaş Sedat Peker detayı...

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Flaş Sedat Peker detayı...

Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Flaş Sedat Peker detayı...

MUSTAFA SÖYLEMEZ'İN HAVALİMANINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

alil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. 

Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Flaş Sedat Peker detayı...

Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Flaş Sedat Peker detayı...

FALYALI'NIN HAVALİMANINDA FOTOĞRAFLARI

Öte yandan Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı. Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor.


Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Flaş Sedat Peker detayı...

Falyalı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Flaş Sedat Peker detayı...

 

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