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    YaşamHalil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! 6 kişi...
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    Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! 6 kişi...

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Halil Falyalı cinayetine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan aralarında Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'un de bulunduğu 6 kişinin ifade işlemlerine başlandı.

    13.02.2022 - 14:31 | | İHA
    Halil Falyalı cinayetinde flaş gelişme! 6 kişi...

    Kumarhane ve bahis işletmecisi Halil Falyalı, 6 gün önce KKTC’nin Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da son 5 gün içinde değişik zamanlarda aralarında kamuoyunda “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen suç örgütüne mensup 2 kişinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ‘Söylemez’ soy isimli olmadığı kaydedilmişti.

    KKTC ve Türk güvenlik birimlerince sağlanan koordinasyon doğrultusunda soruşturmanın İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez’in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin sorgu işlemlerine başlandı.

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