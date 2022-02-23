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Sedat Peker için tutuklama talebi! Bakanlık BAE'den iadesini istedi

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

23.02.2022 - 11:49 | | TRT Haber
Sedat Peker için tutuklama talebi! Bakanlık BAE'den iadesini istedi

Adalet Bakanlığı, Sedat Peker'in iadesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geçici tutuklama talep ederek iadesini istedi.

CNN Türk muhabiri Serhat Dal konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

Adalet Bakanlığı, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker için harekete geçti. Bakanlık, 1 Şubat'ta İnterpol'den kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker için geçici tutuklama talep etti. Gönderilen resmi yazıda Iade talebi hatırlatıldı.

Sedat Peker ile ilgili son dakika kararı! Kırmızı bülten...
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