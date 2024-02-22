Sedat Önal kimdir? Yeni Washington Büyükelçilisi Sedat Önal’ın özgeçmişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti. New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi pozisyonunda bulunan Önal'a yeni Washington Büyükelçiliği görevi verildi. Peki, Washington Büyükelçilisi Sedat Önal kimdir, nereli, kaç yaşında?

SEDAT ÖNAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963'te Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitiren Önal, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlenen Önal, 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu, 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Önal, Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne de başkanlık etti.

6 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Önal, 4 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi olarak atandı.

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Önal, alınan kararla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine atandı.