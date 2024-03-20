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Seçmen üye nedir? Seçmen üye ücreti ne kadar, zorunlu mu, sandık görevlisi seçmen üye ne demek?

Seçmen üyeleri, sandık kurulu içerisinde önemli bir rol üstlenirler. Görevleri arasında, seçmenlerin oy kullanma sürecinde yardımcı olmak, oy kullanma kabul işlemlerini yürütmek ve seçim sonuçlarını güvenilir bir şekilde belirlemek bulunmaktadır. Peki, Seçmen üye nedir, ne demek? Seçmen üye zorunlu mu, ne kadar ücret alır?

20.03.2024 - 11:42 |
Seçmen üye nedir? Seçmen üye ücreti ne kadar, zorunlu mu, sandık görevlisi seçmen üye ne demek?

Emniyet güçleri veya muhtarlık tarafından tebliğ edilen seçmen üye bilgileri, kişilere ulaştırıldıktan sonra zorunlu bir görev niteliği kazanır. Seçmen üyenin, görev yerine sabah saat 7'de görevli olarak ulaşmaması veya görev yerinden erken ayrılması durumunda cezai yaptırım uygulanır. Bu yaptırım, seçim sürecinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için gereklidir. Peki, Sandık kurulu seçmen üye ücreti ne kadar? Seçmen üye nedir, sandık görevlisi seçmen üye ne demek?

SEÇMEN ÜYE NEDİR, ZORUNLU MU?

İlgili kanunun 136'ncı maddesinde yer alan bilgilere göre;

Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SEÇMEN ÜYE GÖREVLERİ

Seçim günü sandık kurulunda görev almak

Oy verme işleminin düzgün ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak

Oyların sayımını yapmak

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Sandık kurulu tutanağını imzalamak

SANDIK GÖREVLİSİ SEÇMEN ÜYE GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Seçmen üyelere, görev aldıkları gün için bir ücret ödenir.

 

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