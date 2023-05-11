Seçimlere son 2 gün! YSK'nın sonuçları açıklayacağı saat belli oldu

Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı. Yurt dışında kullanılan tüm oylar özel kuryeler ile Ankara’ya taşınmaya başlandı. Ve artık gözler pazar gününe yurt içindeki oy kullanma işlemlerine çevrildi. Oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü sabah 08.00 itibariyle başlayacak.

HER İLDE FARKLI BOYUTTA PUSULA

O gün seçmenin önüne gelecek oy pusulalarının boyutu her ilde seçime giren parti sayısına göre değişecek. Bu nedenle oy pusulaları her il için o ildeki seçime katılan parti ve adaya göre basıldı.

Seçmeni uzun bir oy pusulası ile “tercih” ya da “evet” mührü bekliyor olacak. Oy kullanırken yanlışlık yaptığını söyleyene yeni pusula verilmeyecek. Uzun oy pusulasının dikkatli katlanması önemli, pusula yırtılırsa oy geçersiz sayılacak. Mühür dışında, pusulanın herhangi bir yerinde imza, işaret ya da yazı varsa yine oy iptal olacak. Zarfın içinden oy pusulası dışında bir şey çıkarsa kullanılan oy geçersiz olarak kaydedilecek. Oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak.

OY KULLANMA İŞLEMİ 17.00'DE BİTECEK

Saatler 17.00’yi gösterdiğinde oy kullanma işlemi tüm yurtta tamamlanacak. Sonrasında kullanılan oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak. Müşahitler ile bölgede kayıtlı seçmenler sayım işlemlerini izleyebilecek.

Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. İlçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. Yine müşahitler huzurunda tüm tutanaklar birleştirilerek il seçim kuruluna gönderilecek.

GEÇİCİ SONUÇ 23.59'DA ORTAYA ÇIKACAK

Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59’a kadar ilan edecek.