Seçimin nabzı Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında atacak

Hande Fırat, Ahmet Hakan ve Deniz Bayramoğlu, sandıklardan çıkan her sonucu anlaşılır ve hızlı grafikleriyle ekrana taşıyacak. Sıcak noktalardan gerçekleşecek canlı yayınlarla da seçimin nabzı tutulacak. Tüm bunların yanı sıra uzman isimler siyaset ve ekonomi kulislerini; siyaset bilimciler ise sandığın mesajını yorumlayacak.