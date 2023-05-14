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Seçimin nabzı Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında atacak

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri CNN Türk & Kanal D ortak yayınıyla saat 16.00’da ekrana gelecek. CNN Türk ve Kanal D’nin deneyimli habercileri “Seçim 2023” ortak yayınında buluşacak.

14.05.2023 - 15:29 |
Seçimin nabzı Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında atacak

Hande Fırat, Ahmet Hakan ve Deniz Bayramoğlu, sandıklardan çıkan her sonucu anlaşılır ve hızlı grafikleriyle ekrana taşıyacak. Sıcak noktalardan gerçekleşecek canlı yayınlarla da seçimin nabzı tutulacak. Tüm bunların yanı sıra uzman isimler siyaset ve ekonomi kulislerini; siyaset bilimciler ise sandığın mesajını yorumlayacak.

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